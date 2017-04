La HBO ha annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di una serie tv tratta dal film Sesso & Potere diretto nel 1997 da Barry Levinson, coinvolto nel nuovo progetto come produttore insieme a Robert De Niro.

Lo show è stato ideato come un omaggio al film originale ma in cui le armi di distruzione di massa vanno oltre la politica e hanno a che fare con gli affari, l'intrattenimento e le organizzazioni non-profit. "Nel ventunesimo secolo, con gli strumenti dei social media nelle loro mani, niente è off limit per un piccolo gruppo di persone quando si tratta di dare forma alla realtà. Le notizie false sono una realtà del passato".

Il lungometraggio originale era in parte ispirato al romanzo American Hero scritto da Larry Beinhart e ha come protagonista De Niro nel ruolo di un esperto in politica che, per riuscire a far eleggere il candidato di cui si occupa, assume un produttore cinematografico per fingere una guerra contro l'Albania.

La nuova versione sarà scritta da Rajiv Joseph, mentre tra i consulenti ci sarà anche David Brock.

Home News Sesso & Potere: la HBO al lavoro sulla serie tv