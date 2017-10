Second Act: Leah Remini nel cast della commedia romantica

Leah Remini è entrata a far parte del cast della commedia romantica intitolata Second Act. La regia è stata affidata a Peter Segal e la protagonista sarà Jennifer Lopez. Il progetto sarà prodotto da STXfilms e l'idea alla base della sceneggiatura è di Elaine Goldsmith-Thomas e Justin Zackham.

L'attrice è attualmente impegnata nelle riprese della seconda stagione della sitcom della CBS intitolata Kevin Can Wait e nella produzione dei nuovi episodi dello show Leah Remini: Scientology and the Aftermath.

Il lungometraggio racconterà quello che accade quando una commessa (Lopez) modifica radicalmente la sua vita e le sue abitudini, dimostrando il proprio valore e mettendo a frutto i suoi studi, avendo così una seconda possibilità nella vita.

Leah avrà la parte di Joan, la migliore amica della protagonista e anche lei una commessa del negozio Big Box.

