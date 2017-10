Se mi lasci ti cancello: Kate Winslet vuole girare il sequel del film di Michel Gondry!

Kate Winslet ha presentato in questi giorni Wonder Wheel di Woody Allen al New York Film Festival, ma non è stato l'unico film sul quale ha riposto la sua attenzione. L'attrice, infatti, ha dichiarato di voler ritornare sul set nel ruolo di Clementine, protagonista di Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind). La Winslet ha commentato:

"In verità, mi piacerebbe molto interpretarla di nuovo, è stato molto divertente. Le tipologie di tinte per capelli poi sono infinite! Non vi piacerebbe vedere Clementine a 42 anni? Io vorrei vedere cosa le è successo. Sarebbe bello se si fosse lasciata andare, ingrassando, lasciando andare ogni sua fissazione sul suo corpo e impegnandosi in tutto ciò che potesse farla felice. E colori strani di capelli e vestiti assurdi! Secondo me sarebbe stato davvero divertente."

Il film, dov'era protagonista con Jim Carrey era stato scritto da Charlie Kaufman, Michel Gondry e Pierre Bismuth e raccontava la storia di Joel Barish e Clementine Kruczynski. Dopo essersi lasciati, la ragazza decide di affidarsi a una clinica chiamata Lacuna Inc. per cancellare dalla sua memoria ogni ricordo del suo ex amore. Quando Joel lo scopre decide di sottoporsi anche lui alla procedura ma la sua mente sembra resistere.

