Scream: Drew Barrymore rifà la scena iniziale dell'horror di Wes Craven in TV! (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

La prima stagione di Santa Clarita Diet arriverà su Netflix il 3 febbraio e vede come protagonisti Drew Barrymore e Timothy Olyphant, nei panni di una coppia sposata la cui vita viene sconvolta quando la donna subirà un drammatico cambiamento. Ma cos'altro hanno in comune i due attori? Entrambi hanno fatto parte della saga di Scream.

In una delle scene di apertura più memorabili del cinema horror, la Barrymore interpretava Casey Becker nel primo capitolo, mentre Olyphant ha partecipato a Scream 2. Durante la promozione della nuova serie tv in Francia, i due attori hanno rimesso in scena la celeberrima sequenza iniziale, creando un momento divertente e, a suo modo, inquietante.

