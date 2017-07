David Ayer, secondo quanto riporta il sito di Variety, ha rinunciato alla regia della nuova versione di Scarface.

Alla base dell'addio sembrano esserci gli impegni previsti dalla promozione di Bright che renderebbero impossibile al filmmaker essere disponibile sul set nei tempi previsti dalla Universal.

Il protagonista del film sarà l'attore Diego Luna e attualmente la produzione sta cercando di trovare in tempi brevi un regista in grado di occuparsi del progetto in modo da far iniziare le riprese in autunno.

Home News Scarface: David Ayer rinuncia alla regia!