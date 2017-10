Saw: Legacy, clip esclusiva del nuovo capitolo della saga horror

Patrizio Marino

Saw: Legacy, in uscita nelle nostre sale il prossimo 31 ottobre, è l'ottavo capitolo del franchise iniziato nel 2004 con il film Saw - L'enigmista.

Il film, diretto da Michael Spierig e Peter Spierig, avrà come protagoniste Laura Vandervoort e Hannah Anderson, il cast comprende inoltre Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Clé Bennett, e Mandela Van Peebles.

Saw: Legacy inizia con la comparsa In città di alcuni cadaveri. Le vittime hanno subito una terribile morte e gli indizi puntano verso un potenziale colpevole: John Kramer. Jigsaw è però morto da oltre dieci anni. Gli agenti dovranno quindi scoprire se si tratta di un imitatore o se alle forze dell'ordine è sfuggito qualche indizio.

Ecco in esclusiva per Movieplayer, una clip tratta dal film distribuito da Eagle Pictures, cinque persone si trovano coinvolte nel perverso gioco di Jigsaw o di chi ne ha preso l'eredità.

