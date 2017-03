Samuel L. Jackson ricrea le scene dei suoi film in tv, da Pulp Fiction a Star Wars

Samuel L. Jackson, nella sua carriera, ha recitato in oltre 150 progetti e, durante la sua partecipazione al talk show condotto da James Corden ha ripercorso i ruoli più iconici in soli dieci minuti.

La star, messa alla prova, ha così ricreato alcune delle scene più famose di film come Pulp Fiction, Shaft, Jackie Brown, Star Wars e persino Gli incredibili.

Corden lo ha aiutato, arrivando persino a indossare un costume da dinosauro, da squalo, trasformandosi in Yoda e infine in King Kong.

James ha inoltre cercato di convincere Jackson a mettere una buona parola per lui con Quentin Tarantino, ma non sembra essere riuscito nella sua impresa.

Ecco il divertente video:

