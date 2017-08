Samuel L. Jackson e Magic Johnson: le star scambiate per profughi sui social

Samuel L. Jackson e l'ex star NBA Magic Johnson sono finiti al centro di una polemica dopo essere stati fotografati dai giornalisti mentre facevano shopping a Forte dei Marmi. I due sono stati immortalati seduti su una panchina a riposarsi, circondati da alcune buste che riportavano marchi noti come Prada e Louis Vuitton.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 16 agosto 2017

L'autore comico Luca Bottura, sulla sua pagina, ha poi condiviso questo meme ironico sulle foto rilasciate dalla stampa:

Da questo momento, la foto gira tutti i social italiani e finisce per essere la più condivisa degli ultimi tempi, radunando sotto di sé commenti divertiti, per via del post ironico, e commenti sconvolti, per chi non ha riconosciuto le due star in abiti da vacanza. In seguito la showgirl Nina Moric, attualmente affiliata a Casapound, ha condiviso il post sulla sua bacheca, facendo esplodere la polemica:

Nei commenti al post, la showgirl si difende dicendo che ovviamente era un post ironico per via della notorietà dei personaggi ritratti, ma tantissimi suoi fan hanno commentato con rabbia visto lo spreco dei famosi 35 euro al giorno per immigrato.

