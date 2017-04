Ron Howard sarà il regista del film Hillbilly Elegy

Ron Howard sarà il regista di Hillbilly Elegy, l'adattamento del libro autobiografico scritto da J.D. Vance, i cui diritti sono stati acquistati da Imagine Entertainment.

Tra le pagine si racconta la storia di una famiglia, iniziando dai nonni di J.D. che si sono trasferiti in Ohio, partendo dal Kentucky, nel tentativo di sfuggire alla povertà. La coppia ha dato il via a una "scalata" sociale che ha portato i nipoti, e l'autore, a laurearsi in legge a Yale e a ottenere successo. Sotto un'apparenza rispettabile, tuttavia, si nascondevano anni di violenza, problemi con l'alcol, povertà e traumi. Vance, nel libro, spiega come debba ancora convivere con le conseguenze della caotica storia della sua famiglia.

Howard, recentemente regista di Inferno, produrrà il lungometraggio insieme a Brian Grazer ed Erica Huggins.

