Roma: Cristoph Waltz e Rosamund Pike star del primo red carpet del festival (FOTO e VIDEO)

Si sono aperti ieri i cancelli dell'auditorium Parco dellla Musica per l'annuale Festa del cinema di Roma, manifestazione capitolina dedicata a tutti i cinefili giunta alla dodicesima edizione.

Due gli eventi principali che hanno animato la giornata: l'incontro con il pubblico di Christoph Waltz (star di Bastardi senza gloria, 007 Spectre e Django Unchained) e la presentazione del film Hostiles , western con l'assente Christian Bale, che ha lasciato il testimone alla bellissima Rosamund Pike, Wes Studi e al regista Scott Cooper. Il cast del film ha posato in mattinata per il consueto photocall e poi per il red carpet serale di apertura nel quale erano presenti diversi nomi della tv e della politica italiana. Anche Walz prima dell'incontro con il pubblico ha percorso il lungo tappeto rosso concedendo un gran numero di interviste sul suo cammino e posando frettolosamente per i fotografi.

