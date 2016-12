Rogue One: A Star Wars Story - Volevate i titoli scorrevoli? Eccoveli!

In molti hanno puntato il dito contro la scelta di Rogue One: A Star Wars Story di eliminare i titoli scorrevoli a inizio film, caratteristica integrante delle pellicole appartenenti allo Star Wars franchise.

La scelta è stata fatta proprio per distinguere Rogue One dal canone, visto che si tratta del primo dei preannunciati spinoff, pellicole antologiche che raccontano un aspetto o un personaggio della storia senza però essere strettamente legati alla linea narrativa principale.

La scelta non ha soddisfatto tutti perciò, per porre rimedio alla mancanza, l'utente di YouTube cason3547, nickname dietro cui si nasconde lo scrittore e reporter Andrew Shackley, ha caricato sul suo profilo dei titoli rotanti perfetti (o quasi, i puristi noteranno che il testo è composto da tre periodi invece dei canonici quattro) che trovate di seguito.

Ecco il testo: "I Jedi sono quasi del tutto estinti, la Repubblica è caduta e sulle sue ceneri l'Impero Galattico ha avvinto i resti della galassia nel terrore. Membri perseguitati della Vecchia Repubblica sono stati convinti a nascondersi. Solo i combattenti dell'Alleanza Ribelle provano a sollevare la testa contro le spietate forze imperiali. Nel profondo dei territori dell'Outer Rim, il Direttore Krennic ha scoperto in modo ignobile la location in cui si è rifugiato un suo vecchio amico, l'unico in grado di completare la più potente arma dell'Impero..."

