Ridley Scott sarà il regista del film All the Money in the World, in cui si racconterà il rapimento, avvenuto nel 1973, di John Paul Getty III.

Il progetto seguirà quello che è accaduto quando il nipote del miliardario è rimasto nelle mani di alcuni criminali mentre il nonno era piuttosto riluttante all'idea di pagare i 17 milioni richiesti per la sua liberazione.

Natalie Portman potrebbe interpretare Gail Harris, la madre del teenager.

John venne liberato dopo sei mesi, dopo il pagamento di circa 2.9 milioni di dollari, durante i quali è rimasto incatenato in una grotta in Italia.

La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa.

Il più recente lungometraggio diretto da Scott Alien: Covenant arriverà nei cinema l'11 maggio 2017.

