Replicas: Keanu Reeves nel trailer lanciato al New York Comic Con

Il New York Comic Con ha visto il debutto del trailer di Replicas, pellicola fantascientifica interpretata da Keanu Reeves, Thomas Middleditch ed Alice Eve.

Il thriller fantascientifico vede protagonista il neuro-scienziato William Foster (Keanu Reeves), brillante studioso sul punto di riuscire a trasferire la coscienza umana in un computer. Mentre sta per portare a termine il progetto, la sua famiglia viene distrutta da un terribile incidente d'auto. Foster prova disperatamente a riportare i cari in vita coinvolgendo il collega Ed Whittle (Thomas Middleditch) affinché lo aiuti a clonare i loro corpi creando delle repliche. L'uomo, però, si troverà di fronte a una scelta dolorosa quando scoprirà di poter riportare in vita solo tre dei quattro cari deceduti.

