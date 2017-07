Ralph Spaccatutto 2: ci saranno principesse Disney, personaggi Star Wars e Stan Lee!

Durante l'evento D23 Expo era possibile vedere il primo teaser del sequel di Ralph Spaccatutto che si intitolerà Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 e arriverà nei cinema americani il 9 marzo 2018.

Nel breve video che è stato presentato all'evento si vedono Vanellope e Ralph all'interno di un tubo che potrebbe rappresentare una connessione a internet.

A occuparsi del progetto i registi Rich Moore e Phil Johnston, mentre il protagonista è doppiato ancora una volta da John C. Reilly.

Nel film Ralph e Vanellope dovranno avventurarsi per la rete pur di salvare Sugar Rush. Uno dei siti che visiteranno sarà un mondo in stile Buzzfeed, dove incontreranno un personaggio chiamato Yesss, doppiato da Taraji P. Henson, oltre a OhMyDisney.com, dove incontreranno moltissimi personaggi appartenenti allo studio, tra cui persino C3PO e l'icona della Marvel Stan Lee.

Nelle sequenze presentate spazio anche a Vanellope che incontra tutte le principesse della Disney tra cui Rapunzel, Ariel, Mulan, e Anna. La protagonista le introdurrà al mondo delle t-shirt e dei pantaloni. Vanellope, inizialmente, vorrebbe prenderle in giro ma si rende poi conto di avere molto in comune, anche se non capisce quasi nulla di quello che dice Merida "perché viene dall'altro studio", come sottolinea una delle principesse.

