Ralph Fiennes regista di The White Crow, sulla vita di Rudolf Nureyev

Ralph Fiennes sarà il regista del film The White Crow, dedicato alla vita del ballerino Rudolf Nureyev.

Il progetto si basa sul libro Rudolf Nureyev: The Life scritto da Julie Kavanagh e potrà contare su una sceneggiatura firmata da David Hare (The Hours). La produzione sarà invece a cura della Magnolia Mae Productions in collaborazione con la Montebellow Productions.

Il famoso ballerino e coreografo è stato anche direttore dell'Opera di Parigi negli anni Cinquanta. Nella parte di Nureyev ci sarà il danzatore russo Oleg Ivenko, mentre Adèle Exarchopoulos sarà Clara Saint, la donna che ha introdotto l'artista al mondo della nouvelle vague di Parigi.

Le riprese del lungometraggio biografico si svolgeranno in estate a San Pietroburgo e a Parigi.

