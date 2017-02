Quentin Tarantino, su Sky Cinema un canale dedicato ai suoi film!

Patrizio Marino

Da sabato 4 a domenica 12 febbraio, Sky Cinema Hits HD (canale 304 di Sky) si trasforma in un canale interamente dedicato e acceso 24h su 24 all'eclettico regista, sceneggiatore ed attore. Una vera e propria TARANTINO MANIA con alcuni tra i principali successi, a partire dall'ultimissimo pluripremiato The Hateful Eight, in prima visione assoluta lunedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Hits HD.

La Tarantino Mania si accende su Sky Cinema Hits da sabato 4 febbraio e la prima serata (ore 21.15) è dedicata all'iconico film che nel 1992 ha segnato il debutto cinematografico di Quentin Tarantino: Le iene, con Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi e Michael Madsen.

Domenica 5 febbraio (ore 21.15) sarà invece il giorno di Django Unchained, il film che omaggia il western di Sergio Corbucci del 1966, con un cast eccezionale (Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Kerry Washington), vincitore di due Premi Oscar nel 2013 per la Miglior Sceneggiatura Originale a Quentin Tarantino e per il Miglior Attore Non Protagonista a Christoph Waltz.

Lunedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (e alle 21.45 sul canale 304) sbarca in prima visione assoluta per l'Italia The Hateful Eight. Scritto e diretto da Quentin Tarantino, interpretato da Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh, racconta la storia di cacciatori di taglie qualche anno dopo la guerra civile americana. Il film, peraltro il più lungo della carriera di Tarantino, ha incassato numerosi premi, tra cui l'Oscar, il Golden Globe e il BAFTA per la Miglior Colonna Sonora firmata da Ennio Morricone. Molta attesa anche per la puntata speciale di RACCONTI DI CINEMA che aprirà la serata di Sky Cinema Hits dalle 21.05, in cui verrà raccontato Quentin Tarantino in tutte le sue sfaccettature (attore, regista, sceneggiatore) con contenuti, curiosità, aneddoti e dichiarazioni esclusive.

Non potevano mancare anche Jackie Brown (martedì 7 febbraio alle 21.15), terzo film del regista tratto dal romanzo Rum Punch di Elmore Leonard con Pam Grier, Robert De Niro e Bridget Fonda, che racconta la storia di una hostess di colore che contrabbanda denaro sporco, e soprattutto Kill Bill: Volume 1 (mercoledì 8 febbraio, 21.15) e Kill Bill: Volume 2 (giovedì 9 febbraio, 21.15) con una strepitosa Uma Thurman protagonista.

Spazio anche a L'uomo di Hollywood (venerdì 10 febbraio alle 21.15), quarto episodio di Four Rooms, il film in quattro momenti legati dalla figura del fattorino Ted (Tim Roth), che si aggira per le quattro stanze di un celebre hotel di Los Angeles.

Sabato 11 febbraio sempre alle 21.15 l'appuntamento è con Dal tramonto all'alba, cult dell'horror diretto da Robert Rodriguez, sceneggiato e interpretato da Quentin Tarantino, insieme a George Clooney, Harvey Keitel e Juliette Lewis che racconta la lotta spietata tra un gruppo di criminali e un'orda di vampiri e mostri assetati di sangue all'interno del misterioso Titty Twister, un bar messicano aperto... dal tramonto all'alba.

Infine, domenica 12 febbraio ore 21.15, la Tarantino Mania si chiude con il capolavoro della storia del cinema Pulp Fiction, con John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis e Tim Roth, vincitore della Palma d'Oro a Cannes e valso l'Oscar, il Golden Globe e il BAFTA a Quentin Tarantino per la Miglior Sceneggiatura Originale.

Una programmazione interamente dedicata ad uno dei principali geni cinematografici di tutti i tempi, con la maggior parte dei film sempre disponibili in HD anche su Sky On Demand e Sky Go, anche all'interno di una sezione interamente dedicata a Tarantino.

