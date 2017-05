Quanto costa andare al cinema nel mondo? Ecco le città più care!

Il gruppo Deutsche Bank, una banca d'investimento globale, ha rilasciato un particolare studio dedicato ai prezzi rilevati in ben 47 città del mondo. Tra i vari aspetti analizzati troviamo anche quello riguardante il costo del biglietto del Cinema. Per l'Italia è stato preso come campione la città di Milano anche perchè occupa la prima posizione in termini di città più costosa al mondo per passare un fine settimana!

Leggi anche: Netflix critica la distribuzione in sala e promette novità per lo streaming sui cellulari

La pubblicazione rappresenta il sesto sforzo da parte di Deutsche Bank per fare il punto sulla situazione sui prezzi globali e per l'occasione ha incluso nuove categorie che arrivano a trattare oltre il salario medio anche il costo di una cena e quello del biglietto per la sala cinematografica. Per facilitare la rilevazione il gruppo ha deciso di uniformare i prezzi in dollari americani riportando così interessanti risultati.

Qui vi proponiamo le prime 10 posizioni della classifica sulle città dove è più costoso andare al cinema con relativo prezzo del biglietto:

1- Zurigo (Svizzera) - 18 $

2- Tokyo (Giappone) - 15,70 $

3- New York City (Stati Uniti D'America) - 15,60 $

4- Sydney (Australia) - 15,10 $

5- Londra (Inghilterra) - 14,90 $

6- Melbourne (Australia) - 14,70 $

7- Copenaghen (Danimarca) - 14,60 $

8- Oslo (Norvegia) - 14,60 $

9- Helsinki (Finlandia) - 14,50 $

10- Stoccolma (Svezia) - 14,30 $

Seguono con un prezzo inferiore ai 14 dollari a biglietto, San Francisco, Chicago, Edimburgo e Amsterdam. Mentre nelle prime dieci posizioni l'Australia compare addirittura due volte, l'Italia è situata molto più in basso! Nello specifico il nostro paese si trova nella ventottesima posizione subito dopo il Canada ed appena prima del Brasile, con un prezzo del singolo biglietto pari a 9,20 $ che equivalgono a circa 8,45 €!

Leggi anche: Lo squalo: in USA il film si guarda a mollo nell'acqua!

Lo studio ha registrato nell'arco di tempo che va dal 2014 al 2017 molti casi di aumento del prezzo. New York City ad esempio è passata da 13 dollari a biglietto nel 2014 per arrivare ai 15,60 dollari che nel 2017 gli hanno fatto guadagnare la terza posizione. A Milano, invece, il trend è partito nel 2014 con una media 11,30 $ ad ingresso (circa 10,38 €) per poi diminuire nel 2015 a 9 dollari e restare intorno a questa cifra fino ad oggi.

Leggi anche: La La Land, in un cinema di Londra la musica del film di Chazelle all'inizio di Moonlight

Prendendo in esame fattori più generici come quelli che rappresentano il tasso di criminalità o il potere di acquisto, è emerso che Wellington (Nuova Zelanda) è il luogo dove la qualità di vita è più alta, seguito da Edimburgo, Vienna, Melbourne, Zurigo e Copenaghen. In quest'altra classifica le metropoli come Tokyo e Parigi si sono classificate rispettivamente alla ventisettesima e trentesima posizione, mentre Milano è ventinovesima. Zurigo, invece, è la città dove costa di più avere una cena romantica, qui infatti si è registrata a tal proposito una media di 73 dollari contro i 38,60 milanesi!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Quanto costa andare al cinema nel mondo? Ecco le...