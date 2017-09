Promozione Universal su Amazon: fino al 15 ottobre prendi sei titoli e paghi 30 euro

Speciale offerte Amazon su titoli Universal in promozione. Fino al 15 ottobre compreso, si possono acquistare 6 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione pagando al massimo 30 €, quindi in pratica 5 € a titolo. I vari titoli si trovano al seguente link Offerte Universal, e scorrendo via via le pagine si possono vederli tutti. Per usufruire poi dello sconto bisogna inserire il codice UNI6X30, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Offerta Universal DVD e Blu-ray: 6 titoli a 30 € (Codice: UNI6X30)

Tra i numerosi film in promozione anche Star Trek Beyond, Sing, la Terminator Collection, la Bourne Collection, vari titoli della saghe Fast & Furious e Resident Evil, stagioni di serie tv come Limitless e Grimm, e tantissimi altri titoli ancora.

