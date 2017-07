Professor Marston & the Wonder Women: il trailer del film con Luke Evans

Annapurna Pictures ha condiviso online il trailer di Professor Marston & The Wonder Women, in cui si racconterà la creazione del famoso personaggio dei fumetti.

Il film diretto da Angela Robinson porterà sul grande schermo la storia dello psicologo William Moulton Marston, inventore della macchina della verità e creatore dell'iconico personaggio. L'uomo sarà costretto a difendere la supereroina dall'accusa di essere "sessualmente perversa" e a mantenere un segreto che avrebbe potuto distruggerlo. La fonte di ispirazione per il personaggio era sua moglie Elizabeth Marston ma nell'ideazione di Diana Prince ha avuto un ruolo anche la loro amante, Olive Byrne.

Ecco il primo trailer ufficiale:

Fanno parte del cast Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote, Connie Britton e Oliver Platt.

