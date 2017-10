Preacher: Seth Rogen annuncia su Twitter la stagione 3!

I fan di Preacher possono gioire. Seth Rogen ha annunciato su Twitter l'arrivo della terza stagione pubblicando una foto dei tre protagonisti Dominic Cooper, Ruth Negga e Joseph Gilgun in azione.

La seconda stagione della serie AMC si è conclusa l'11 settembre 2017, ma Rogen, co-creatore e produttore esecutivo dello show, ha rivelato che il team è già all'opera per realizzare i nuovi episodi.

Leggi anche: Preacher: Il fumetto di culto esplode - letteralmente - sul piccolo schermo

Preacher segue le avventure del predicatore del Texas Occidentale Jesse Custer (Dominic Cooper), della sua ex fidanzata Tulip (Ruth Negga) e del vampiro irlandese Cassidy (Joseph Gilgun) mentre si imbarcano in un viaggio nel deserto alla ricerca di Dio e vengono coinvolti in una battaglia tra Paradiso e Inferno.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Preacher: Seth Rogen annuncia su Twitter la...