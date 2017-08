Preacher: proteste in USA per la scena di sesso con Gesù

L'episodio della seconda stagione di Preacher intitolato Dirty Little Secret ha causato molte critiche negative e discussioni a causa di una sequenza inserita nello show e non presente nei fumetti da cui è tratta la serie.

In un passaggio la versione televisiva di Gesù Cristo ha infatti avuto un rapporto sessuale con una donna e Bill Donohue, presidente della Catholic League, ha rilasciato un comunicato in cui dichiara: "Rappresentare Gesù in una grottesca scena di sesso è un assalto alla sensibilità di tutti i cristiani, oltre a quella delle persone di buona volontà che non sono cristiane. Ci hanno offerto questo tipo di contenuti i canali pay-per-view, ma non siamo abituati alla AMC che si getta nel fango. Se questo è un segnale di quello che aspira a diventare, faremo protestare i cristiani".

La sequenza si apriva con uno schermo nero e la situazione diventava poi più fisica tra Gesù e il personaggio di Carrie Lazar.

Seth Rogen, co-creatore e produttore dello show, ha commentato su Twitter le critiche dichiarando che si tratta di un appoggio positivo.

Seth Rogen (@Sethrogen) August 23, 2017

