Preacher: i Tre Amigos riuniti nei poster della stagione 2

AMC ha diffuso quattro nuovi poster della seconda stagione di Preacher in cui vediamo riuniti Jesse, Tulip e Cassidy, finalmente in viaggio.

La seconda stagione di Preacher sarà composta da 13 episodi e prenderà il via domenica 25 giugno su AMC. Nello show ritroveremo il predicatore del Texas Occidentale Jesse Custer (Dominic Cooper), la sua ex fidanzata Tulip (Ruth Negga)e un vampiro irlandese di nome Cassidy (Joseph Gilgun). I tre si imbarcano in un viaggio alla ricerca di Dio ma vengono risucchiati nel conflitto tra Paradiso, Inferno e tutto ciò che sta nel mezzo.

Preacher, fumetto di culto, è stato adattato per il piccolo schermo da Seth Rogen ed Evan Goldberg con lo showrunner Sam Catlin.

