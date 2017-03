Preacher: a giugno il primo episodio della seconda stagione

La tv via cavo americana ha annunciato che la seconda stagione di Preacher, adattamento dell'omonimo fumetto, arriverà sugli schermi di AMC lunedì 19 giugno.

Nei tredici episodi inediti Jesse Custer (Dominic Cooper), la sua fidanzata Tulip (Ruth Negga) e il vampiro Cassidy (Joseph Gilgun) saranno impegnati in un viaggio alla ricerca di Dio e coinvolti in una battaglia tra il Paradiso e l'Inferno.

Nelle prossime puntate reciteranno inoltre Noah Taylor, Pip Torrens, Julie Ann Emery, Malcolm Barrett, Ronald Guttman e Justine Prentice.

Ecco le prime foto della seconda stagione:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Preacher: a giugno il primo episodio della...