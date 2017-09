Pitch Perfect 3: il nuovo trailer del film, anche in italiano

La Universal Pictures ha diffuso il secondo trailer di Pitch Perfect 3, l'atteso sequel con protagonista Anna Kendrick in arrivo il 22 dicembre 2017 nelle sale americane e nel 2018 in quelle italiane.

Nel nuovo capitolo della storia delle Barden Bellas il gruppo si ritrova diviso e le protagoniste scoprono le difficoltà nell'ottenere un lavoro. Quando le ragazze hanno l'opportunità di riunirsi in occasione di un tour musicale, le giovani dovranno affrontare dubbi e decisioni discutibili.

Ecco il trailer:

Fanno parte del cast anche Hailee Steinfeld, Anna Camp, Ruby Rose e Brittany Snow oltre ai nuovi arrivi Matt Lanter, Andy Allo e John Lithgow.

La regia è di Trish Sie, mentre Kay Cannon ha firmato la sceneggiatura del sequel.

