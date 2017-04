Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom: "Non escludo il sesto film della saga"

Tra qualche settimana arriverà nei cinema Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, il quinto capitolo del franchise con protagonista Johnny Depp nel ruolo del pirata Jack Sparrow.

Nel nuovo film, nei cinema italiani a partire dal 24 maggio, ritornerà anche Orlando Bloom, interprete di Will Turner, e l'attore ha spiegato perché è convinto la saga potrà continuare ancora a lungo: "La prima cosa che ha voluto mio figlio quando siamo andati nel negozio della LEGO non era una nave spaziale ma dei pirati. Penso che ai produttori piacerebbe realizzarne un altro. Mi è stato fatto capire che potrebbe esserci spazio per un potenziale sesto film ma dovremo vedere".

Dietro la macchina da presa del quinto ci sono Joachim Rønning ed Espen Sandberg e Bloom ha apprezzato come i registi abbiano fatto un incredibile lavoro nel catturare la semplicità e il fascino che hanno permesso ai primi capitoli di essere un grandissimo successo: "Ho visto il film ed è fantastico. Davvero in grado di intrattenere".

Orlando ha quindi anticipato al magazine Total Film: "Ho la prima e l'ultima scena. Ho ricevuto una telefonata dalla famiglia Disney in cui mi è stato detto 'Vogliamo farti apparire e introdurre il figlio di Will in questo film'. Ho risposto 'Certo'. Quando abbiamo visto per l'ultima volta Will era stato bandito in fondo all'oceano, quindi sarà un po' "incrostato". Poi mio figlio (Brenton Thwaites) intraprende questa avventura per liberare suo padre. Il ragazzo ha una fidanzata, elemento che ricorda me e Keira Knightley, e Johnny fa quello che gli riesce così bene mentre Javier Bardem semplicemente ruba la scena. E' fantastico".

