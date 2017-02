Picnic ad Hanging Rock, Natalie Dormer da Il trono di spade alla nuova serie tv

Cristiano Ogrisi

Natalie Dormer, la famosa Maergery Tyrell de Il trono di spade, sarà la protagonista di Picnic At Hanging Rock, una serie tv basata sul classico romanzo di Joan Lindsay, prodotta dalla FremantleMedia Australia. Le riprese inizieranno a fine febbraio a Victoria e la messa in onda è prevista per il prossimo inverno sul canale australiano Foxtel.

La serie sarà costruita in sei episodi, come il romanzo, e racconterà la storia di un gruppo di ragazze di un esclusivo collegio di Melbourne che nel giorno di San Valentino del 1900 si ritrovano alle pendici del gruppo roccioso Hanging Rock per pranzare insieme all'aperto. Nel pomeriggio quattro di loro si allontanano e solo una di loro fa ritorno in stato di shock. Un evento terribile che avrà strane ed inquietanti ripercussioni sulla comunità. Dallo stesso romanzo, è stato tratto un famoso film di Peter Weir, datato 1975.

Le professoresse dell'Appleyard College saranno interpretate da Yael Stone (Orange Is the New Black), Lola Bessis, Anna McGahan e Sibylla Budd. Le studentesse, invece, saranno Lily Sullivan, Madeleine Madden, Samara Weaving, Ruby Rees Wemyss e Inez Curro.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Picnic ad Hanging Rock, Natalie Dormer da Il...