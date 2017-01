PGA Awards 2017: La La Land trionfa e vede l'Oscar

Cristiano Ogrisi

La La Land ha fatto un altro passo verso la vittoria agli Oscar 2017, visto che il film di Damien Chazelle ha appena vinto il Producers Guild Award, premio consegnato a Fred Berger, Jordan Horowitz e Marc Platt.

Il musical moderno ha sconfitto avversari come Arrival, Deadpool, Barriere, La battaglia di Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Il diritto di contare, Lion - La strada verso casa, Manchester by the Sea e Moonlight, tutti film nominati all'Oscar tranne il Marvel movie di Tim Miller. Nella categoria Documentari vince O.J.: Made in America, mentre nell'animazione trionfa Zootropolis.

Stranger Things si aggiudica il premio per serie tv drammatica, mentre Atlanta quello per serie tv comedy e American Crime Story quello per mini-serie tv.

Dalla nascita dei PGA nel 1989, solo otto volte il film che ha vinto non si è aggiudicato la statuetta al Miglior Film agli Academy Awards, tra cui La grande scommessa, che vinse il premio dei produttori ma si arrese di fronte a Il caso Spotlight nel 2016.

