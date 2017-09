Penelope Cruz e Javier Bardem illuminano il red carpet di Venezia 2017 (FOTO e VIDEO)

Il fascino di Penelope Cruz e lo sguardo magnetico di Javier Bardem sono stati protagonisti per un giorno del Festival del cinema di Venezia. I due attori erano al Lido per presentare fuori concorso l'ultimo film di Fernando León de Aranoa: Loving Pablo. Già durante il photocall gli interpreti si sono trovati davanti un gran numero di fotografi in attesa della scatto migliore e del luminoso sorriso della Cruz.

In tarda serata è stato il momento dell'atteso red carpet durante il quale attori e regista hanno posato a lungo e con pazienza per i fotografi non negando al termine una lunghissima sessione di autografi e selfie ai tantissimi fan che assediavano i lati del red carpet.

Home News Penelope Cruz e Javier Bardem illuminano il red...