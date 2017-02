Patrick Stewart: "X-Men vs Avengers? Gli daremo una lezione"

Cristiano Ogrisi

Patrick Stewart è l'uomo che è stato parte del mondo degli X-Men già da quando il primo capitolo è stato portato sul grande schermo, e ha interpretato il ruolo del professor Charles Xavier per ormai 17 anni. Sebbene sappia che sarà improbabile che i suoi X-Men combattano gli Avengers in un film vero e proprio, Stewart continua ad avere una sua idea su chi ne uscirebbe vincitore. Durante un'intervista a ComicBook.com per la promozione di Logan - The Wolverine, Stewart ha detto:

"X-Men contro chi? Non so chi siano gli Avengers... Ovviamente so chi sono, ma non c'è confronto. Portatemi Famke Janssen, James Mardsen... Gli diamo una lezione."

Il commento ironico di Stewart vuol sembrare una specie di sfida, magari per far riflettere gli studios sulle potenzialità di uno scontro ancora più imponente tra supereroi, ma sembra un'opzione destinata a non avverarsi mai.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Patrick Stewart: "X-Men vs Avengers? Gli daremo...