Passengers dal 19 aprile in DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD. E poi una spettacolare Steelbook e una "Fan Edition"

Tematiche estremamente attuali (realtà aumentata, intelligenza artificiale) abbinate a una storia d'amore moderna e a effetti speciali straordinari. Un cast stellare capeggiato da Jennifer Lawrence e Chris Pratt, con l'aggiunta di Laurence Fishburne e Michael Sheen, diretto da quel Morten Tyldum già nominato agli Oscar per The Imitation Game. Una colonna che include il brano "Levitate", nuovo inedito degli Imagine Dragons. Sono questi i succosi ingredienti di Passengers, film che abbina avventura, fantascienza e romanticismo, e che finalmente sarà disponibile anche in homevideo dal 19 aprile grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Passengers sarà disponibile in varie edizioni: DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD. Ma attenzione: ce n'è anche una quarta, riservata ai collezionisti e agli amanti delle confezioni metalliche. Passengers sarà infatti anche disponibile in blu-ray con una speciale ed elegante confezione Steelbook. E poi una quinta, la Blu-ray Fan Edition, esclusiva e numerata, di cui vi aggiorneremo su una prossima news.

I contenuti speciali porteranno i fan direttamente dietro le quinte delle scene d'azione del film con vari contenuti extra e in più "Scarti dal Set". Ne "Il casting di Passengers", il cast e i filmmaker offrono un approfondimento sulle gioie e sulle sfide nel popolare una navicella per migliaia di persone con quattro personaggi principali. Ne "La Creazione dell'Avalon" Guy Hendrix Dyas, candidato all'Oscar per questo film per la scenografia, conduce gli spettatori attraverso gli impressionanti set costruiti per rappresentare l'Avalon, mentre i fan fanno il loro ingresso sul set per una visita indimenticabile in "Sul Set con Chris Pratt". L'edizione Blu-ray include esclusivo materiale extra, tra cui scene eliminate e la featurette "Lo Spazio sullo Schermo: Gli Effetti Visivi of Passengers", un'immersione profonda negli effetti utilizzati nella scena in piscina in assenza di gravità.

Nel film, Aurora e Jim sono i protagonisti di un'avventura ad alto rischio, nei panni di due passeggeri a bordo di un'astronave che li trasporta verso una nuova vita su un lontano pianeta. Il viaggio prende una svolta mortale quando le loro capsule di mantenimento li svegliano, misteriosamente, 90 anni prima di arrivare a destinazione. Mentre cercano di capire perché le capsule si sono guastate, scoprono che la nave stessa è in grave pericolo. Con le 5000 vite dei rimanenti passeggeri in ballo, solo Jim e Aurora possono sperare di salvarli.

