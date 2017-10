Pacific Rim: crossover in vista con Godzilla e Kong?

Come sappiamo, da tempo Legendary Pictures è impegnata nella costruzione di un MonsterVerse che collega il reboot di Godzilla del 2014 a Kong: Skull Island e agli attesi Godzilla: King of the Monsters e a Godzilla vs. Kong, la cui release è fissata per il 2020.

A quanto pare il MonsterVerse Legendary potrebbe prevedere l'arrivo di un nuovo crossover, stavolta con la saga di Pacific Rim. Almeno questo è ciò che ha lasciato intendere il regista di Pacific Rim: Uprising Steven S. DeKnight.

"Non posso dire che ci sarà un Easter Egg, ma stiamo discutendo sulla possibilità di dar vita a un crossover. Credo che sarebbe fantastico vedere gli universi di Pacific Rim e del Monster Universe Legendary entrare in contatto, sembra un passo naturale. E parte di questo piano potrebbe davvero realizzarsi, è una possibilità. Per il momento non è una certezza, niente è stabilito, ma da fan posso dire che amerei vedere questo crossover."

Steven S. DeKnight conferma di voler dirigere altre pellicole della saga di Pacific Rim e parlando del sequel aggiunge: "Abbiamo in cantiere la possibilità di una nuova avventura. La cosa importante è che non vogliamo chiudere il film su un cliffhanger. Dovrà esserci un finale appropriato, ma aperto alla possibilità di un nuovo capitolo in futuro."

