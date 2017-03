Overlord: Jovan Adepo e Wyatt Russell nel film sci-fi prodotto da J.J. Abrams

Jovan Adepo, recentemente apparso in Barriere, e Wyatt Russell, nel cast di Black Mirror, saranno i protagonisti del film Overlord, prodotto da J.J. Abrams.

Il progetto della Paramount Pictures è stato scritto da Billy Ray e Mark Smith e sarà diretto da Julius Avery.

Il lungometraggio sarà ambientato alla vigilia del D-Day e seguirà quello che accade a un gruppo di paracadutisti americani che si ritrova tra i nemici per compiere una missione essenziale al successo dell'invasione. Avvicinandosi al proprio obiettivo i militari capiscono che nel villaggio occupato dai nazisti è in corso qualcosa che va oltre la semplice operazione militare, trovandosi impegnati in una lotta contro delle forze sovrannaturali create da un esperimento nazista.

Le riprese del film inizieranno a maggio nel Regno Unito.

