Overlook Film Festival: nell'hotel di Shining al via con l'horror "Stephanie"

Stephanie, il nuovo film prodotto dalla Blumhouse, sarà il titolo che darà il via alla prima edizione dell'Overlook Film Festival, evento che si svolgerà dal 27 al 30 aprile nella storica location scelta, in Oregon, da Stanley Kubrick per le riprese di Shining.

Il festival celebrerà il cinema horror "in tutte le sue forme" e proporrà un programma composto da 22 lungometraggi 1 17 corti, provenienti da oltre 16 nazioni.

Il lungometraggio è stato diretto da Akiva Goldsman e racconta la storia di un'orfana (Shree Crooks) dotata di super poteri. Anna Torv e Frank Grillo interpretano invece una coppia che accoglie la ragazza sostenendo di essere i suoi genitori.

