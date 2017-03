Ryan Gosling spiega perché si è messo a ridere durante il "disastro" degli Oscar

Ryan Gosling, la star di La La Land, ha rivelato il motivo per cui stava cercando di trattenere una risata sul palco degli Oscar dopo la rivelazione che c'era stato un errore nell'annuncio del Miglior Film.

L'attore ha spiegato: "Quello che è accaduto davvero è che stavo guardando quelli che erano seduti in sala ed era una situazione surreale, vedevo le persone che stavano iniziando ad avere una sorta di reazione di panico nel pubblico, c'era chi saliva sul palco con le cuffie e avevo la sensazione che qualcuno si fosse sentito male".

Ryan ha aggiunto: "Pensavo ci fosse un qualche tipo di emergenza medica e nella mia testa stavo immaginando il peggio. E poi ho sentito che Moonlight aveva vinto ed ero così sollevato che ho iniziato a ridere".

L'attore ha quindi confermato che non prova rancore per quanto accaduto: "In realtà ero anche elettrizzato dal fatto che Moonlight avesse vinto. Conosco il regista Barry Jenkins... e ho lavorato con loro in passato. E' un film così importante, realizzato come se sembrasse girato con milioni di dollari ed è un risultato incredibile e sono così felice per loro e per il riconoscimento che hanno ottenuto".

Ryan ha colto inoltre l'occasione per raccontare la sua esperienza con i meme di cui è protagonista, in particolare con quello in cui sembra non voler mangiare i cereali: "Mi ha dato la consapevolezza del potere che hanno queste cose. C'era un ragazzo chiamato Ryan McGenery, penso fosse scozzese, ed era su di giri mentre guardava Drive e mangiava cereali, quindi ha pensato che sarebbe stato divertente provare a far sembrare che non volessi mangiare i cereali. C'è stato un periodo in cui non potevo uscire di casa a Los Angeles senza ritrovarmi con delle persone che mi urlavano 'Perché non vuoi mangiare i tuoi cereali'. La situazione era arrivata al punto che mentre giravo una scena alle volte immaginavo un cucchiaio che entrava in scena e pensavo 'Questo tizio la userà per i video dei cereali'".

Quando McHenry è morto a causa di un cancro, Ryan ha quindi deciso di girare un video in suo onore: "E' stato strano perché non conoscevo questa persona e non l'avevo mai incontrata, tuttavia faceva parte della mia vita e io facevo parte della sua in un un certo senso. L'unica cosa che avrei potuto fare era mangiare i miei cereali. Quindi ho girato un video in cui lo facevo e il cerchio, in un certo senso, si è chiuso".

