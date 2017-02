Oscar 2017: la reazione delle star di La La Land quando è stato svelato l'errore per il Miglior Film

Il momento più importante della serata di premiazione degli Oscar è stato anche il più imbarazzante a causa di un inspiegabile scambio di buste che ha portato Warren Beatty e Faye Dunaway a decretare la vittoria nella categoria Miglior Film di La La Land. Pochi minuti dopo è stato però svelato l'errore ed è stata annunciato che era stato Moonlight a ottenere le preferenze dei membri dell'Academy.

Damien Chazelle, Ryan Gosling, Emma Stone, i produttori e il team del musical erano però già saliti sul palco e avevano iniziato il proprio discorso di ringraziamento. Quando hanno capito la situazione le loro reazioni alla sorprendente rivelazione sono state molto diverse.

L'interprete di Mia non è riuscita ad esempio a mascherare il proprio stupore.

Il regista è sembrato assolutamente incredulo:

when u realize everyone sees through u pic.twitter.com/utndsfcofS — E. Alex Jung (@e_alexjung) February 27, 2017

In between Beatty & Chazelle, this kind of says it all. #Oscars pic.twitter.com/U1a5g3AgxK — Dalton Ross (@DaltonRoss) February 27, 2017

Gosling, invece, è riuscito a stento a trattenere una risata:

Ryan Gosling reacts as the true winner of best picture "Moonlight" is announced at the #Oscars. pic.twitter.com/QBRso3yHNJ — AP Images (@AP_Images) February 27, 2017

