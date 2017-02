Oscar 2017: I nominati nella categoria Miglior Film (VIDEO)

Valerio Di G.

Si svolgerà il 26 febbraio la cerimonia di consegna dei premi Oscar, i prestigiosi riconoscimenti assegnati dai membri dell'Academy, e a condurre la serata sarà Jimmy Kimmel. Il nuovo video approfondimento di Movieplayer.it vi porta alla scoperta dei nominati nella categoria Migliore Film.

Sono ben nove i titoli che corrono in quest'edizione degli Oscars per l'ambito premio di Miglior Film. Apre la lista La La Land, il musical di Damien Chazelle che con quattordici nominations sulle spalle è lanciato per essere il protagonista della serata. A rappresentare una forte concorrenza per La La Land è l'apprezzatissimo Moonlight di Barry Jenkins, storia drammatica divisa in tre episodi ognuno incentrato su una particolare fase della vita di un giovane afroamericano cresciuto in un quartiere malfamato di Miami.

Segue Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan dramma intimo interpretato magistralmente da un Casey Affleck in stato di grazia. Invece Lion - La strada verso casa di Garth Davis, con protagonista Dev Patel, è la storia di un ragazzo indiano che decide di rintracciare la sua famiglia persa da tempo. Quest'anno torna alle luci della ribalta Mel Gibson con La battaglia di Hacksaw Ridge, mentre si aggiudica una significativa ed importante nomination il western urbano interpretato da Jeff Bridges e Chris Pine, Hell or High Water di David Mackenzie, prima produzione Netflix candidata all'Oscar come Miglior Film.

In corsa anche Barriere di Denzel Washington basato sull'omonima pièce teatrale e Il diritto di contare di Theodore Melfi che ha riscontrato un sorprendente successo al box-office statunitense. Chiude il girone dei titoli candidati a miglior film Arrival di Denis Villeneuve, protagonista di qualche polemica per la mancata nomination all'attrice protagonista Amy Adams.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Oscar 2017: I nominati nella categoria Miglior...