Oscar 2017: i nominati nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista (VIDEO)

Valerio Di G.

Si svolgerà il 26 febbraio la cerimonia di consegna dei premi Oscar, i prestigiosi riconoscimenti assegnati dai membri dell'Academy, e a condurre la serata sarà Jimmy Kimmel. Il nuovo video approfondimento di Movieplayer.it vi porta alla scoperta dei nominati nella categoria Migliore attrice non protagonista.

Tra le favorite in questa categoria spicca Viola Davis per Barriere, qui l'attrice interpreta il personaggio che le fece vincere un Tony Awards nell'omonima e celebrata pièce tetrale che Denzel Washington ha poi deciso di adattare in un lungometraggio. La straordinaria Naomie Harris in Moonlight interpreta la madre tossicodipendente del protagonista, il ruolo assume un ruolo fondamentale nella narrazione del film soprattutto considerando che il personaggio è fortemente modellato sulla vera madre del regista di Moonlight, Barry Jenkins. Nominata quest'anno anche Nicole Kidman in Lion - La strada verso casa, l'attrice dopo un periodo di piccoli ruoli torna nel film di Garth Davis ad essere celebrata per la sua interpretazione.

Il diritto di contare, uno dei film più amati dell'ultima stagione, fa ottenere una nomination ad Octavia Spencer nel ruolo di una delle donne afroamericane della NASA che contribuirono con il loro ingegno al lancio delle prime missioni spaziali. Conclude la rosa delle nomination per la categoria Miglior attrice non protagonista Michelle Williams per Manchester by the Sea, interprete di una delle scene più toccanti degli ultimi anni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Oscar 2017: i nominati nella categoria Miglior...