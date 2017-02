Oscar 2017: Emma Stone è la Miglior Attrice Protagonista

Se La La Land manca la statuetta per il miglior film, i pronostici vengono rispettati per Emma Stone. Nei panni della caotica Mia, aspirante attrice che sogna di sfondare a Hollywood, la Stone si porta a casa il suo primo Oscar alla seconda nomination (la prima l'aveva ottenuto come Miglior Attrice Non protagonista nel 2015 per Birdman).

"Devo ancora crescere molto e imparare e lavorare e questo premio è un bellissimo simbolo per proseguire il viaggio. Sono così grata per questo riconoscimento" ha dichiarato l'attrice ricordando nei ringraziamenti le compagne di nomination, la famiglia e il collega Ryan Gosling che ha avuto il merito di farla ridere sul set.

"Grazie per avermi fatto ridere e per aver sempre alzato l'asticella e per essere il più grande partner in questa folle avventura" ha esclamato la Stone rivolta a Gosling.

