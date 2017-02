Oscar 2017 e l'assurdo colpo di scena finale: il nostro commento in diretta streaming

L'89esima edizione degli Oscar sarà ricordata per il terribile disguido che ha concluso lo show, con l'annuncio del premio per il miglior film a La La Land che in realtà era destinato a Moonlight. Parleremo anche di questo nella diretta streaming di oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, ma anche dell'esito di questi Academy Awards, dei premi assegnati, delle circostanze che possono aver favorito alcuni film rispetto ad altri, ma anche dello show e delle star che hanno dato colore e luce ad uno spettacolo che, piaccia o no, continua ad affascinare i cinefili e il grande pubblico.

Vi aspettiamo numerosi con i vostri commenti e siamo certi che avremo molto di cui discutere e chiacchierare. Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme! Non mancate!

Home News Oscar 2017 e l'assurdo colpo di scena finale: il...