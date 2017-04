Nicolas Cage si è rotto una caviglia durante le riprese di 211

Nicolas Cage si è rotto una caviglia durante le riprese del film intitolato 211 che si stanno svolgendo in Bulgaria con la regia di York Shackleton.

Secondo quanto riporta Deadline, la star è stata immediatamente trasportata in un ospedale a Sofia, dove i dottori avrebbero voluto effettuare un'operazione. Cage ha però preferito essere trasferito a Los Angeles per sottoporsi alle cure dei medici e attualmente è in convalescenza proprio in California.

I portavoce dell'attore hanno confermato che si spera in un suo ritorno sul set nelle prossime due settimane.

Il lungometraggio racconta la storia di una rapina in banca e di un poliziotto (Cage) che cerca di contrastare il crimine.

Nella terminologia degli agenti, 211 corrisponde al codice di una rapina in corso.

