Nick Fury: Samuel L. Jackson potrebbe aver rivelato un gustoso colpo di scena dell'MCU

Fin dal lancio del Marvel Cinematic Universe il personaggio di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, è stato una pedina fondamentale del maxiplot che lega le varie vicende fungendo da elemento di connessione tra i film della Fase Uno. Dopo Avengers: Age of Ultron, però, il capo dello S.H.I.E.L.D. con la benda sull'occhio è sparito. Lo rivederemo in Avengers: Infinity War? Ancora non lo sappiamo, ma nel corso di una recente intervista Samuel L. Jackson potrebbe essersi lasciato sfuggire un'informazione essenziale sul futuro del franchise.

Alla fine dell'intervista radiofonica con Hot 97, Samuel L. Jackson ha ribadito che non comparirà in Black Panther, ma si è lasciato sfuggire che Nick Fury è ancora là fuori da qualche parte nel MCU per poi aggiungere: "Non mi avete visto in Captain America: Civil War. Sapete, sto ancora cercando di capire cosa stia combinando il Teschio...".

Leggi anche: La Marvel e i finali nascosti: tutte le scene dopo i titoli di coda!

Samuel L. Jackson è stato interrotto prima che potesse finire la frase, ma il fatto che abbia parlato di Teschio in un contesto Marvel potrebbe essere un riferimento a Teschio Rosso. Nick Fury sarebbe dunque sulle tracce del villain, arcinemesi di Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale?

L'ultima volta che abbiamo visto Teschio Russo è stato in Captain America: il primo vendicatore. Alla fine del film Teschio Rosso si impossessa del Tesseract, ma dopo averlo toccato inizia a disintegrarsi e viene risucchiato dal portale. Mentre la sua organizzazione, HYDRA, gli sopravvive, a quanto pare si presume che il personaggio sia morto. Ma il Tesseract è la Gemma dello Spazio, il che significa che Teschio Rosso potrebbe essere stato trasportato altrove nell'universo e prima o poi potrebbe trovare la via per fare ritorno sulla Terra. Dal momento che il Marvel Cinematic Universe si sta riempiendo di nuove galassie e si sta trasformando in un multiverso, prima o poi il villain a cui Nick Fury darebbe la caccia potrebbe ricomparire. Resta il quesito su chi lo interpreterà visto che Hugo Weaving, dopo l'esperienza sul set di Captain America: il primo vendicatore, si è molto lamentato. E' possibile dunque che ritroveremo l'antico villain con un look rinnovato, ma questo lo scopriremo più avanti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Nick Fury: Samuel L. Jackson potrebbe aver...