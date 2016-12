Nicholas Hoult pronto a intraprendere la Rickshaw Run per beneficenza

L'attore Nicholas Hoult ha rivelato che parteciperà, insieme agli amici d'infanzia Carlos Adams e Nick Atkins, alla Rickshaw Run, una "corsa" di circa 3.000 chilometri che attraversa il sud est dell'Asia. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a favore del WWF, per sostenere la salvaguardia dei rinoceronti, e Teenager Cancer Trust. L'evento prende il via a Cochin il 2 gennaio e i partecipanti dovranno arrivare a Jaisalmer il 15 gennaio.

Nicholas ha rivelato: "Nessuno di noi è particolarmente preparato o pronto per un impegno di questo tipo. Sarà sicuramente dura alle volte ma il nostro progetto è di rimanere uniti e non spaventarci. Se non ci riusciremo allora andremo in panico e ci divideremo".

L'attore ha proseguito: "I risciò non sono affidabili e le strade indiane non sono le più facili su cui viaggiare da quello che ho sentito, quindi potrebbe essere complicato. Inoltre sono così piccoli e saremo noi tre per due settimane... Penso che la maggior parte del nostro tempo verrà trascorsa cercando di capire dove siamo o dove dobbiamo andare. Oltre a questo il viaggio sarà pieno di hit degli anni '80 che ci ispireranno e cercheremo di assimilare la cultura indiana perché nessuno di noi è mai stato in quella parte del mondo. Non ci sarà un team a sostenerci o aiutarci quindi dovremo affidarci molto alla gentilezza degli sconosciuti".

Nicholas Hoult, inoltre, progetta di fare una fermata al Chitwan National Park in Nepal, dove vivono e vengono curati ben 600 rinoceronti: "Ho ancora un rinoceronte di legno intagliato che mi hanno regalato quando avevo tre anni, è da allora che sono ossessionato da questi animali. Sono come dei dinosauri viventi... quando ho scoperto le terribili notizie sul bracconaggio e il numero di rinoceronti che vengono uccisi senza motivo, volevo provare ad aiutare e sensibilizzare l'opinione pubblica per sostenere la loro salvaguardia nell'habitat naturale per le prossime generazioni".

