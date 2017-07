Nelsan Ellis: il padre rivela la causa della sua morte

La famiglia dell'attore Nelsan Ellis, interprete di Lafayette Reynolds nella serie True Blood, ha deciso di rivelare le cause della sua morte, avvenuta a soli 39 anni dopo un arresto cardiaco.

La manager Emily Saines, con un comunicato inviato a The Hollywood Reporter, ha spiegato: "Il padre di Nelsan ha coraggiosamente deciso di condividere le circostanze del problema cardiaco. Nelsan ha sofferto di abuso di alcol e droga per anni. Dopo molti periodi trascorsi in rehab, Nelsan ha cercato di disintossicarsi da solo. Secondo suo padre, durante la sua disintossicazione, ha avuto un'infezione al sangue, i reni hanno smesso di funzionare, il suo fegato si è ingrossato, la sua pressione sanguigna è crollata e il suo caro cuore ha corso senza controllo".

Il comunicato prosegue: "Nella mattina di sabato 8 luglio, dopo 4 giorni al Woodhull Hospital, Nelsan è stato pronunciato morto. Nelsan era un'anima gentile, generosa e cortese. Era un padre, un figlio, un nipote, un fratello, un nipote e un amico grandioso per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Nelsan si vergognava della sua dipendenza ed è per questo che era riluttante a parlarne durante la sua vita. La sua famiglia, tuttavia, crede che dopo la morte avrebbe voluto che la sua vita servisse come ammonimento, nel tentativo di aiutare gli altri".

