True Blood: addio a Nelsan Ellis, il Lafayette della serie HBO!

Aveva solo 39 anni e aveva lasciato il segno in True Blood con il suo ruolo di Lafayette, il cuoco gay del locale di Sam Merlotte. Oggi Nelsan Ellis ci ha lasciati, stando a quanto rivelato dalla sua agente, a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito ad un infarto. "Siamo estremamente dispiaciuti della scomparsa di Nelsan Ellis" - ha detto la HBO in un comunicato ufficiale con il quale ha voluto rendere omaggio all'attore, membro del cast storico di True Blood - "Mancherà a tutti, qui alla HBO come ai fans"

Guarda il video: In memoriam: l'ultimo saluto ai personaggi che ci hanno lasciato nel 2016 (VIDEO)

Un ultimo saluto all'attore è arrivato dall'autore della serie, Alan Ball e da Octavia Spencer. Per Ball "Lavorare con Ellis è stato un privilegio. Un talento speciale ed una creatività che non smettevano di sorprendermi.". La Spencer invece, che aveva lavorato con il collega per il biopic Get On Up, ha mandato un saluto alla sua famiglia e ai suoi figli.

