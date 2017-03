Natalie Portman protagonista dell'affascinante videoclip di My Willing Heart

L'attrice Natalie Portman ha girato, pochi giorni prima della nascita di sua figlia Amalia, il video musicale della canzone My Willing Heart di James Blake.

La regia è di Anna Rose Holmer, già dietro la macchina da presa del pluripremiato film The Fits, e le affascinanti immagini in bianco e nero mostrano il premio Oscar mentre crea un legame con la piccola che deve nascere.

Natalie, dopo essere stata protagonista di Jackie, è tornata sul grande schermo in occasione di Song to Song, il nuovo film diretto da Terrence Malick.

