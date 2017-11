Natalie Portman produttrice e doppiatrice di "Foxy Trotter"

Il premio Oscar Natalie Portman sarà coinvolta come produttrice e doppiatrice del film Foxy Trotter, il primo progetto animato prodotto dalla Bold Films.

La regia sarà di Chris Prynoski mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jess Rotter, Michael Reich, Jessica Hundley e Mike Pinkney.

Il protagonista sarà un fotografo motociclista e un po' rock and roll che all'inizio degli anni Settanta intraprende una missione speciale: realizzare la foto rock perfetta.

Natalie darà voce alla migliore amica di Foxy, Ronnie, sedotta dal suo arcirivale Gunter e offerta come sacrificio nel piano malvagio di Gunter per distruggere l'universo.

Il filmmaker descrive il progetto come un mix di Barbarella, Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia ed Easy Rider.

