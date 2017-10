Mindhunter: la nostra videorecensione della serie tv Netflix

La nuova videorecensione di Movieplayer.it vi porta alla scoperta della serie originale Netflix Mindhunter. La prima stagione dello show ideato da Joe Penhall e prodotto da David Fincher è composta da dieci episodi disponibili sulla piattaforma streaming, mentre Netflix ha già annunciato il rinnovo per una seconda stagione!

Mindhunter è l'adattamento del libro di John Douglas, un ex agente dell'FBI che ha sviluppato delle tecniche di profiling per catturare alcuni dei più noti serial killers e stupratori. Nella serie gli agenti Holden Ford e Bill Tench interrogano diversi spietati criminali consegnati alla giustizia nella speranza di ricevere indizi per risolvere dei casi aperti. Caratterizzata da un'eccellente scrittura, Mindhunter vanta anche il contributo di David Fincher alla regia dei primi due episodi. Nel cast invece troviamo Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv e Cotter Smith.

A parlarci meglio della prima stagione di Mindhunter è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

