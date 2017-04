Michael Bay: "14 storie sui Transformers sono in fase di sviluppo"

In attesa dell'arrivo in sala dell'atteso Transformers - L'ultimo cavaliere, il regista Michael Bay torna ad aggiornarci sull'attività della writing room dedita a partorire nuove storie per il franchise. Ebbene, Bay ci informa che sarebbero in fase di sviluppo ben 14 storie.

Bay, comparso a un evento organizzato per i fan del franchise tenutosi a Londra, ha mostrato al pubblico nuovo materiale sul capitolo in arrivo in sala, ma prima, in un video pre-registrato, ha parlato dei nuovi progetti in fase di sviluppo. Una delle 14 storie in preparazione sarà il preannunciato spinoff su Bumblebee, diretto da Travis Knight.

Naturalmente l'annuncio di Michael Bay non significa che verranno realizzati 14 nuovi film sui Transformers. Quel che è certo è che, a detta del regista, Transformers - L'ultimo cavaliere sarà l'ultima avventura diretta personalmente da lui. Il film approderà nelle sale italiane a partire dal 22 giugno.

