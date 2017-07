Mega Man: Henry Joost e Ariel Schulman potenziali registi del film

Henry Joost e Ariel Schulman, recentemente registi di Nerve, potrebbero occuparsi dell'adattamento per il grande schermo del videogioco Mega Man. Il progetto sarà prodotto da Chernin Entertainment e dall'attore Masi Oka per conto della 20th Century Fox.

Il gioco ha debuttato nel 1987 e ha poi dato vita a oltre 130 versioni, disponibili per molti modelli di console.

Al centro della storia c'è l'androide Mega Man, costruito dal Dottor Light per usarlo come suo assistente e poi riprogrammato per combattere quando il collega dello scienziato, il Dottor Willy, sfrutta gli altri robot per scopi malvagi.

