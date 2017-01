Max Minghella debutta alla regia con Teen Spirit, film prodotto dal team di La La Land

Max Minghella debutterà alla regia con il film Teen Spirit, un lungometraggio ambientato nel mondo della musica pop.

Il progetto è stato scritto dall'attore, apparso in film come The Social Network o Le idi di marzo, e verrà prodotto da Fred Berger, già nel team di La La Land, insieme a Brian Kavanaugh-Jones.

Il protagonista sarà Jamie Bell, la star di Billy Elliot, che si è occupato dello sviluppo della sceneggiatura insieme a Minghella.

Al film lavoreranno anche il produttore musicale Marius De Vries e il supervisore alle musiche Steven Gizicki, anche loro impegnati nella realizzazione del lungometraggio diretto da Damien Chazelle.

La trama viene descritta come un approccio moderno alla storia di Cenerentola e avrà come protagonista Violet, una timida teenager proveniente dall'Europa dell'Est, che sogna di diventare famosa e sfuggire da una piccola città di provincia e da una famiglia distrutta. Grazie a un inaspettato mentore, Violet partecipa a un concorso canoro internazionale e verrà messa alla prova per quanto riguarda la sua integrità, il talento e l'ambizione.

